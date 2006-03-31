Украинцы пока стреляют мимо Олимпийских лицензий

В китайском Гуангжоу проходит этап Кубка мира по стрельбе. Этот турнир стал первым спортивным состязанием, на котором разыгрывают лицензии на Олимпийские игры 2008 года в Пекине.



К сожалению, наши спортсмены пока не смогли принести Украине первые лицензии Олимпиады-2008, пишет Наш спорт. Ни в одном из видов состязаний представителям Украине не удалось выйти в финалы. На сегодня лучший результат в нашей команде у Леси Леськив, которая в стрельбе из трёх положений показала 13-й результат.



Высоких результатов наши спортсмены добились в стрельбе на 10 метров из пневматической винтовки, где Наталья Омельяненко заняла 14 место, и в стрельбе на 50 метров из пистолета, где Олег Омельчук также был 14-м.



Юрий Сухоруков был лучшим из украинцев в стрельбе из винтовки на 10 метров (21 место) и 50 метров (27 место). Олимпийская чемпионка Афин Елена Костевич в стрельбе из пистолета на 10 метров показала 32-й результат.



Сегодня Александр Петрив в стрельбе из пневматического пистолета (10-метровая дистанция) показал 16-й результат. Олег Омельчук был 30-м, а Иван Рыбовалов 33-м.