Украинцы покажут себя в конном спорте

Более 50 спортсменов из 6 стран - Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии, Украины и России - примут участие в конных соревнованиях в Гомеле. Как сообщает Наш спорт, соревнования пройдут с 31 марта по 2 апреля 2006 года и по международной классификации соответствуют уровню 2 звезды.



Об этом сообщил 30 марта в Олимпийском комитете Белоруссии исполнительный директор минского представительства НОК Геннадий Кецко. По его словам, конные соревнования такого высокого уровня проводятся впервые в стране.



Призовой фонд составит 15 тысяч долларов США. "Конные выступления будут проходить в 6 соревнованиях, одно из самых сложных - это преодоление барьера высотой 145 см. Оценивать мастерство лошади и наездника будут судьи, приглашенные из Германии и Бельгии", - сказал Кецко.