Яна Клочкова пропустит Первенство мира

Неоднократная чемпионка мира и Олимпийских игр украинка Яна Клочкова не выступит на мировом первенстве в 25-метровом бассейне, которое стартует 5 апреля в китайском Шанхае. В отправленных федерацией списках спортсменов-украинцев 13 человек, среди которых нет Яны Клочковой, передает «Чемпион».



В федерации плавания сообщили, что Клочкова не планировала участвовать на соревнованиях в Шанхае и продолжает набирать форму и тренироваться.



Состав сборной Украины:



1.Олег Лысогор (50, 100 м брасс)

2. Валерий Дымо (50, 100, 200 м брасс)

3. Игорь Борисик (200 м брасс)

4. Юрий Егошин (50, 100 м вольный стиль)

5. Александр Волынец (50, 100 м вольный стиль)

6. Серей Бреус (50 м баттерфляй)

7. Андрей Сердинов (50, 100 м баттерфляй)

8. Сергей Адвена (100, 200 м баттерфляй, 200 м комплекс)

9. Андрей Олейник (50, 100, 200 м спина)

10. Антон Бугаев (50, 100, 200 м спина)

11. Ирина Амшенникова (100, 200 м спина, 200 м вольный)

12. Екатерина Зубкова (50, 100, 200 м спина)

13. Юлия Подлесная (50, 100, 200 м брасс)



Мужская сборная Украины примет участие в эстафете 4х100 м комплексом.