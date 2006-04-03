Кличко «отрабатывает удары» на Мальорке

Владимир Кличко, которому 22 апреля предстоит провести поединок против американца Криса Берда, отправился на Мальорку, где и пройдёт основной этап подготовки нашего спортсмена к важнейшему бою.



Владимир отправился на тёплый остров дабы сконцентрироваться на подготовке к поединку. Учитывая, что Владимир Кличко принимает непосредственное участие в решении организационных вопросов боя, его вояж за пределы Германии поможет ему забыть о переговорах и контрактах, и полностью посвятить себя тренировкам.

Крис Берд, который 22 апреля будет защищать пояс чемпиона по версии IBF и бороться за вакантный чемпионский пояс по версии WBO, свой тренировочный лагерь организовывает в родном Лас-Вегасе,

сообщает«Наш спорт»