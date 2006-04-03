Медали украинских дзюдоистов

На этапе Кубка мира по дзюдо в Минске украинцы завоевали 2 награды.

По результатам Кубка мира, в категории до 100 кг серебряную медаль завоевал Артем Блошенко. В финале дзюдоист из Донецка уступил хозяину турнира, Олимпийскому чемпиону Афин Игорю Макарову. В категории свыше 100 кг Виталий Полянский из Днепропетровска занял 3 место. Единственное поражение на турнире Виталий потерпел от белоруса Юрия Рыбака. Еще двое украинских дзюдоистов заняли в Минске 5 места. Это киевляне Георгий Зантарая (60 кг) и Александр Назаренко (100 кг), передает «Наш спорт»



В конце этой недели ведущие дзюдоисты Украины выступят на этапе Суперкубка в Москве.