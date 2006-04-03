Теннис: победный марш Федерера

Швейцарец Роже Федерер во второй раз подряд сумел выиграть турнир Nasdaq-100 Open в Майами. Правда, нельзя сказать, что победа далась ему легко,Соперником Федерера стал хорват Иван Любичич, посеянный под шестым номером. В этом сезоне Любичич играет как никогда хорошо – как и швейцарец, он пока что проиграл всего один матч. К тому же, оба спортсмена сравнительно легко провели свои полуфинальные встречи: Любичич уверенно обыграл Давида Налбандяна (6:1, 6:2), а Федерер – испанца Давида Феррера (6:1, 6:4). И все же, фаворитом финала был, естественно, Роже Федерер.

Однако когда начался матч, преимущество первой ракетки мира было далеко не безоговорочным. Хорват ни в чем не отставал от него, хотя и на свою сторону склонить чашу весов не мог. В результате первый сет завершился тай-брейком, который остался за швейцарцем (7:5), об умении которого выигрывать самые важные мячи знают все. Во второй партии завязалась более упорная борьба, и Федереру удалось взять подачу противника. Но вскоре Ивану удалось отыграться, и сет снова подошел к тай-брейку, который снова выиграл Федерер (7:4).В третьем сете ситуация развивалась так же, с той лишь разницей, что сначала подачу соперника взял Любичич, а швейцарский теннисист выступал в роли догоняющего, причем успешно. В результате – третий тай-брейк, который опять-таки выиграл Роже Федерер, а вместе с ним и титул победителя.

Таким образом, швейцарцу удалось выиграть американскую связку турниров Индиан Уэллс-Майами второй год подряд. Для Любичича же победа в турнире, который неофициально называют «пятым Большим Шлемом» могла бы стать самой крупной в карьере. Однако, расстраиваться ему не стоит, ведь впереди еще много возможностей выиграть и настоящий Большой Шлем, сообщает «Спорт.com.ua»