Лондонский марафон пройдет без фаворитки

Рекордсменка мира Пола Редклиф пропустит Лондонский марафон из-за травмы.

Забег в столице Великобритании пройдет 23 апреля. Англичанку, которая побеждала в Лондоне трижды (в 2002,2003, когда показала рекордные 2:15.25, и в 2005 годах), после Игр Британского Содружества в Мельбурне беспокоит боль в ноге, сообщает «легкая атлетика»



«Лондонский марафон - это действительно что-то важное для меня. Я всегда делала все возможное, чтоб преодолеть все трудности и выступить у себя на родине. Но из-за травмы я не смогу принять участие в забеге в этом году », - сказала Редклиф.