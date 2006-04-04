Подведены итоги Международного года спорта

Итоги 2005 года, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом спорта и физического воспитания, были подведены на заседании, которое состоялось в нью-йоркской штаб-квартире сообщества наций, передают «РИА «Новости».



В докладе, представленном на заседании генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, в частности, отмечено, что в октябре 2005 года на 33-й сессии Генассамблеи ЮНЕСКО была единогласно принята Международная конвенция против допинга в спорте. Кроме того, знаковым событием минувшего года стала московская конференция «Спорт во благо мира», участники которой одобрили декларацию, призывающую рассматривать спорт и физическое воспитание как одно из величайших достижений современного общества, способных стать ключом к улучшению жизни на планете.



Констатировав указав успех Международного года спорта, Аннан указал на необходимость дальнейшей поддержки со стороны ООН программ, в которых физическое воспитание используется как инструмент борьбы с ВИЧ/СПИДом и за равноправие женщин, реконструкции и восстановления постконфликтных стран.