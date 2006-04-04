Героиня Паралимпиады стала "Героем Украины"

Украинке Елене Юрковской , которая на Паралимпийских играх в Турине завоевала четыре золотые медали, указом Президента Украины Виктора Ющенка присвоили звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" .Отметим, что Юрковская была признана лучшей спортсменкой IX зимних Паралимпийских игр в Турине.



Орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.



Получили ордена и другие участники сборной Украины Паралимпийских игр в Турине.



Орденом "За заслуги" II степени награждены: Виталий Лукьяненко и Олег Мунц.



Борис Бабара – тренер чемпиона, бронзового призера О.Мунца, Владимир Иванов – тренер чемпионов и призеров В.Лукьяненка и О.Мунца и спортсмен Юрий Костюк награждены орденом княгини Ольги III степени.



Орденами "За мужество" III степени награждены: Юлия Батенкова, Людмила Павленко, Татьяна Смирнова и Татьяна Трифонова.



Орденами "За мужество" награждены: Александр Васютинский, Ирина Кириченко,

Владислав Морозов и Сергей Хижняк.





Сообщает «Чемпион»