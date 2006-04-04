Точный бросок Руслана Федотенко

Сегодня в чемпионате НХЛ во флоридском дерби "Тампа бей лайтинг" переиграла "Флорида пантерз" 4:1. Руслан Федотенко своим точным броском в пустые ворота "Флориды" установил сегодня окончательный счёт в игре - 4:1.



Этот гол стал для Руслана 24-м голом в нынешнем чемпионате. Сегодня Руслан Федотенко повторил свой личный рекорд в заокеанской карьере. В активе нашего игрока 39 очков (24 гола + 15 передач). В предыдущем сезоне Руслан также набрал 39 очков (17 шайб и 22 передачи).



В третий раз в нынешнем чемпионате Руслан завершил игру с коэффициентом полезности "+2".





Источник «Наш спорт»