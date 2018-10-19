Шахтер – Десна – 1:0. "Горняки" вырвали победу в меньшинстве. Видео гола

Шахтер победил в матче против Десны / Фото: ФК Шахтер

В стартовом матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий Шахтер со счетом 1:0 обыграл черниговскую Десну.

Эффектный и единственный гол в ворота противника на 88-й минуте забил ударом со штрафного бразилец Майкон.

Эмоции на поле были накаленными, поскольку с 65-й минуты горняки играли в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кайоде. Десна перед этим также должна была остаться в меньшинстве, но арбитр Юрий Бойко отменил вторую желтую карточку для Коберидзе за фол против Кривцова.

Шахтер — Десна 1:0

Гол: Майкон, 88.

Шахтер: Пятов — Бутко, Кривцов, Хочолава (Степаненко, 77), Исмаили — Майкон, Патрик (Коваленко, 79) — Марлос, Нем (Фернандо, 70), Кайоде — Мораес.

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков (Ковпак, 90+2), Гитченко, Мостовой — Коберидзе (Люлька. 72), Братков — Картушов, Якимив, А. Фаворов — Филиппов (Хлебас, 76).

Предупреждения: Мораес — Коберидзе, Братков, Мостовой, Паст, Имереков.

На 66-й минуте был удален Оларенважу Кайоде (грубая игра)

/ Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, в матче Шахтер - Заря чемпионата Украины полузащитник луганчан Игорь Харатин нанес травму капитану "горняков" Тайсону.