Шевченко вывел «Милан» в полуфинал Лиги чемпионов

Вчера вечером состоялись два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. У себя дома «Милан» обыграл французский «Лион». Напомним, что первая игра завершилась нулевой ничьей. В Испании «Вильярреал» вырвал победу у итальянского «Интера».



В поединке «Милан» - «Лион» счет был открыт на 23-минуте Филиппо Индзаги после навеса Кларенса Зеедорфа, которому, в свою очередь, отпасовал Андрей Шевченко. Но вскоре французы – усилиями Махамаду Диарра – отквитали мяч. Второй тайм для гостей оказался катастрофой. На 88-й минуте после удара Шевченко мяч ударился сначала в одну штангу, затем отскочил в другую. И, практически, с линии ворот мяч вонзил в сетку всё тот же Индзаги. На последней минуте Андрей Шевченко в третий раз поразил ворота лионцев. Итог встречи - 3:1. В полуфинале «Милан» сразится с победителем противостояния «Барселона» - «Бенфика».



В Испании игра была менее насыщена голами. После первой встречи, в которой «Вильярреал» уступил «Интеру» со счетом 1:2, ему нужен был всего лишь один точный удар. И свой шанс испанцы не упустили. Луиш Фигу задержал руками Хуан-Романа Рикельме и получил желтую карточку. Сам Рикельме навесил в штрафную, где Арруабаррена головой переправил мяч в сетку - 1:0. В полуфинале «Вильярреал» будет ждать победителя из пары «Арсенал» - «Ювентус».