Знаменитый порноактер рассказал о необычном увлечении Роналду

Криштиану Роналду / Instagram Роналду

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду посещал итальянские свинг-клубы, рассказал популярный итальянский порноактер Рокко Сиффреди.

"До того, как стать знаменитым, Роналду приходил в свинг-клуб Джессики Риццо в Риме. Если такой человек, как он, приходит сюда, значит он – номер один, любит жизнь, хочет повеселиться", - цитирует Сиффреди AS.

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В то же время Сиффреди поставил под сомнение обвинения Роналду в изнасиловании.

"Я не верю рассказам девушек, которые говорят, что их изнасиловал кто-то из знаменитостей, такое случается крайне редко. Я не думаю, что Криштиану Роналду – чудовище и что он кого-то насиловал. Я не думаю, что он такой ублюдок", - добавил итальянский порноактер.

Напомним, ранее жительница Америки Кэтрин Майорга обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании.