Страны-претенденты на чемпионат мира - 2011

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) зарегистрировала кандидатами на проведение летнего Чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года девять стран, а не шесть, как сообщалось раньше. Про это агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил президент Всеросийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, ссылаясь на временно исполняющего обязанности генерального секретаря ІААФ Пьера Вайса.



« Вчера у меня состоялся разговор с Пьером Вайсом, - сообщает Валентин Балахничев,- и он мне рассказал, что кандидатами на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года ІААФ зарегистрировала, кроме России, еще восемь стран. Это Австралия (Брисбен), Испания (Мадрид или Валенсия), Марокко (Касабланка), Объединенные Арабские Эмираты (без города), США (без города), Хорватия (Сплит), Швеция (Стокгольм или Гетеборг) и Южная Корея (Дегу).



Источник «легкая атлетика»