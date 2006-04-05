Украинская «оккупация» мировой шахматной элиты

Новый рейтинг-лист (по состоянию на 1 апреля), обнародованный ФИДЕ, сильно отличается от своих предшественников. Самое главное - это отсутствие в нем экс-чемпиона мира Гарри Каспарова. Россиянин, год назад заявивший об уходе из шахмат, до сих пор придерживается данного им обещания, а потому за неактивность его вычеркнули из рейтинг-листа. Правда, в случае если Гарри Кимович все же пожелает вернуться в большую игру, то он будет восстановлен вместе со всеми теми пунктами (2812), которые значились в его активе на момент исключения.



Ну, а пока многолетний рейтинг-лидер шахмат отсутствует, за тепленькое место на самой верхушке списка ведут отчаянную борьбу болгарин Веселин Топалов и индиец Вишванатан Ананд. Чемпион мира Топалов, катастрофически стартовав на супертурнире в Морелии, был близок к тому, чтобы опустить свой индивидуальный коэффициент ниже отметки "2800". Однако, благодаря блестяще проведенной второй половине соревнования (в Линаресе), ухитрился удержать рейтинг на прежнем уровне. С показателем "+11" закончил первый квартал текущего года Ананд, благодаря чему сумел наконец получить статус "гроссмейстера -восьмисотника". Таким оброзом, первую строчку в рейтинг-листе занимает Веселин Топалов (2804), Ананд (2803) на второй позиции.



Лучшим среди украинцев является Руслан Пономарев, прибавивший за отчетный период 15 пунктов (теперь его ЭЛО равен 2738), вплотную приблизился к рекордному для себя уровню -- 2743.Теперь он занимает шестую строку в рейтинге. Кроме него в сотню лучших шахматистов планеты входят еще семеро украинских гроссмейстеров:,Василий Иванчук (2723), Павел Эльянов (2665) , Захар Ефименко (2662), Александр Моисеенко (2662), Сергей Карякин (2661), Андрей Волокитин (2660), Александр Арещенко(2660).



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