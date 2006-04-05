Олимпийская чемпионка снимается в кино

Королева прыжков в высоту, как шведы называют Кайсу Бергквист, становится киноактрисой, сообщает газета Expressen. Атлетке предложили роль второго плана в художественной полнометражной ленте «Высота». Фильм рассказывает о курдского мальчике, который приезжает в Швецию и мечтает стать ведущим прыгуном в высоту. Он считает Кайсу Бергквист своим идолом.

Сама Кайса согласилась не сразу, а только после того, как прочитала сценарий. Сюжет ей понравился. Над фильмом работают кино-профессионалы. До конца апреля режиссер Петер Стурмаре завершит съемку всех эпизодов, где принимает участие великая спортсменка. Сам фильм выйдет на экраны кинотеатров Швеции до зимы.



Передает «легкая атлетика»