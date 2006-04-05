Итоги зимнего чемпионата Украины по кроссу 2006 года

5 апреля 2006, 18:41

Зимний чемпионат Украины по кроссу назвать зимним можно было только условно. Погода в цюрупинском лесу (Херсонская обл.) была на удивление солнечной и теплой в течение двух соревновательных дней. Небольшой дождь «прибил»трассу километрового круга, но уже за 2-3 часа до начала соревнований участники начали ее проверять и вносить коррективы в тип обуви.
После короткого торжественного открытия первыми трассу испытали девушки и юноши до 17 лет. Первые зачетные очки – и первая заявка на лидерство от киевлян и кроссовиков Киевской области:

Девушки 1989 и мл.,2 км
1. Е.Борисюк (Волынская обл.) - 6.56 мин.
2. А.Коса (Запорожская обл.) - 6.58
3. А.Олейник (Киевская обл.) - 7.00

Юноши 1989 и мл.,3 км
1. А.Модлинский (Киевская обл.) - 9.28
2. С.Лисовенко (Киев) - 9.31
3. А.Доманчук (Херсонская обл.) - 9.32

Не смотря на то, что хозяева соревнований завоевали только бронзу, количеством финиширующих в первой десятке они не отставали. Основные надежды у них были на забеги юниоров.
И действительно, именно здесь Оксана Илютчик проиграла золото лишь на последних 30 м:
Юниорки, 4 км
1. Е.Макарук (Винницкая обл.) - 14.30
2. О.Илютчик (Херсонская обл.) - 14.38
3. А.Шевченко (Донецкая обл.) - 14.55
Еще одна хозяйка Анна Мигель была 5-ой.

Юниоры на 5 км долго бежали довольно плотной группой, и лидеры начали определяться лишь ближе к финишу. Снова херсонцы проигрывали только представителям столичного региона.
1. В.Киц (Киевская обл.) - 16.12
2. А.Кольцов (Киевская обл.) - 16.21
3. Т.Тюменцев (Херсонская обл.) - 16.26

Завершили 1-й день женщины и мужчины. Пьедестала без киевлян не было, но больше всех радовался тренер С.Матковского: около 10 лет у него не было призеров.
Женщины, 4 км
1. О.Котовская (Ровенская обл.)
2. И.Лебедева (Киев)
3. С.Станко (Ровенская обл.)

Мужчины, 4 км
1. А.Ситковский (Донецька обл.) - 12.25
2. Н.Новицкий (Киев) - 12.32
3. С.Матковский (Кировоградская обл.) - 12.34.

В течение дня судейская коллегия вела подсчет командного зачета, и вот тут уже сборные ожидали сюрпризы. Победитель прошлого года Хмельницкая обл. осталась вне тройки лидеров. Это был суровый факт.
На второй деньбыли запланированы длинные дистанции у мужчин и женщин.
6 км, женщины, 27 участниц
1. О.Скляренко (Днепропетровская обл.) - 20:29
2. Н.Беркут (Киевская обл.) - 20:45
3. Е.Бондар (Одеская обл.) 20:50 (уже через 3 сек следом за Еленой финишировала
ее партнерка Ю.Игнатова).

10 км, мужчины, 28 участников
1. В.Шафар (Волинская обл.) - 30:01
2.Д.Барановський (Киевская обл.) - 30:33
3. М.Рудык (Винницкая обл.) - 30:34

Хозяева трассы финишировали 12-м (М.Богданов) и 17-м (В.Сурхаев) и за счет участия и, как следствие, зачетных очков заняли почетное 3-е место в общекомандном зачете:
1.Киевская область - 69.
2. Киев - 142
3. Херсонская область - 188
Далее расположились днепропетровцы - 198, тем самым на 1 очко обойдя сборную Хмельницкой области.

Соревнования среди спортклубов выиграли соорганизаторы чемпионата и хозяева трассы СК "Искра" (Цюрупинск) - 38, которые обошли СК "Донбасс" (42) и СК "Атлет" (Черниговская обл.) - 66.

По общему мнению большинства тренеров и спортсменов, чемпионат удался. Доказательством этому был факт: атлеты еще долго бегали после финиша в лесу, вдыхая свежий и здоровый воздух безветренного хвойного леса.

Источник «легкая атлетика»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять