Итоги зимнего чемпионата Украины по кроссу 2006 года

Зимний чемпионат Украины по кроссу назвать зимним можно было только условно. Погода в цюрупинском лесу (Херсонская обл.) была на удивление солнечной и теплой в течение двух соревновательных дней. Небольшой дождь «прибил»трассу километрового круга, но уже за 2-3 часа до начала соревнований участники начали ее проверять и вносить коррективы в тип обуви.
После короткого торжественного открытия первыми трассу испытали девушки и юноши до 17 лет. Первые зачетные очки – и первая заявка на лидерство от киевлян и кроссовиков Киевской области:
Девушки 1989 и мл.,2 км
1. Е.Борисюк (Волынская обл.) - 6.56 мин.
2. А.Коса (Запорожская обл.) - 6.58
3. А.Олейник (Киевская обл.) - 7.00
Юноши 1989 и мл.,3 км
1. А.Модлинский (Киевская обл.) - 9.28
2. С.Лисовенко (Киев) - 9.31
3. А.Доманчук (Херсонская обл.) - 9.32
Не смотря на то, что хозяева соревнований завоевали только бронзу, количеством финиширующих в первой десятке они не отставали. Основные надежды у них были на забеги юниоров.
И действительно, именно здесь Оксана Илютчик проиграла золото лишь на последних 30 м:
Юниорки, 4 км
1. Е.Макарук (Винницкая обл.) - 14.30
2. О.Илютчик (Херсонская обл.) - 14.38
3. А.Шевченко (Донецкая обл.) - 14.55
Еще одна хозяйка Анна Мигель была 5-ой.
Юниоры на 5 км долго бежали довольно плотной группой, и лидеры начали определяться лишь ближе к финишу. Снова херсонцы проигрывали только представителям столичного региона.
1. В.Киц (Киевская обл.) - 16.12
2. А.Кольцов (Киевская обл.) - 16.21
3. Т.Тюменцев (Херсонская обл.) - 16.26
Завершили 1-й день женщины и мужчины. Пьедестала без киевлян не было, но больше всех радовался тренер С.Матковского: около 10 лет у него не было призеров.
Женщины, 4 км
1. О.Котовская (Ровенская обл.)
2. И.Лебедева (Киев)
3. С.Станко (Ровенская обл.)
Мужчины, 4 км
1. А.Ситковский (Донецька обл.) - 12.25
2. Н.Новицкий (Киев) - 12.32
3. С.Матковский (Кировоградская обл.) - 12.34.
В течение дня судейская коллегия вела подсчет командного зачета, и вот тут уже сборные ожидали сюрпризы. Победитель прошлого года Хмельницкая обл. осталась вне тройки лидеров. Это был суровый факт.
На второй деньбыли запланированы длинные дистанции у мужчин и женщин.
6 км, женщины, 27 участниц
1. О.Скляренко (Днепропетровская обл.) - 20:29
2. Н.Беркут (Киевская обл.) - 20:45
3. Е.Бондар (Одеская обл.) 20:50 (уже через 3 сек следом за Еленой финишировала
ее партнерка Ю.Игнатова).
10 км, мужчины, 28 участников
1. В.Шафар (Волинская обл.) - 30:01
2.Д.Барановський (Киевская обл.) - 30:33
3. М.Рудык (Винницкая обл.) - 30:34
Хозяева трассы финишировали 12-м (М.Богданов) и 17-м (В.Сурхаев) и за счет участия и, как следствие, зачетных очков заняли почетное 3-е место в общекомандном зачете:
1.Киевская область - 69.
2. Киев - 142
3. Херсонская область - 188
Далее расположились днепропетровцы - 198, тем самым на 1 очко обойдя сборную Хмельницкой области.
Соревнования среди спортклубов выиграли соорганизаторы чемпионата и хозяева трассы СК "Искра" (Цюрупинск) - 38, которые обошли СК "Донбасс" (42) и СК "Атлет" (Черниговская обл.) - 66.
По общему мнению большинства тренеров и спортсменов, чемпионат удался. Доказательством этому был факт: атлеты еще долго бегали после финиша в лесу, вдыхая свежий и здоровый воздух безветренного хвойного леса.
Источник «легкая атлетика»