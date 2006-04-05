Итоги зимнего чемпионата Украины по кроссу 2006 года

Зимний чемпионат Украины по кроссу назвать зимним можно было только условно. Погода в цюрупинском лесу (Херсонская обл.) была на удивление солнечной и теплой в течение двух соревновательных дней. Небольшой дождь «прибил»трассу километрового круга, но уже за 2-3 часа до начала соревнований участники начали ее проверять и вносить коррективы в тип обуви.

После короткого торжественного открытия первыми трассу испытали девушки и юноши до 17 лет. Первые зачетные очки – и первая заявка на лидерство от киевлян и кроссовиков Киевской области:



Девушки 1989 и мл.,2 км

1. Е.Борисюк (Волынская обл.) - 6.56 мин.

2. А.Коса (Запорожская обл.) - 6.58

3. А.Олейник (Киевская обл.) - 7.00



Юноши 1989 и мл.,3 км

1. А.Модлинский (Киевская обл.) - 9.28

2. С.Лисовенко (Киев) - 9.31

3. А.Доманчук (Херсонская обл.) - 9.32



Не смотря на то, что хозяева соревнований завоевали только бронзу, количеством финиширующих в первой десятке они не отставали. Основные надежды у них были на забеги юниоров.

И действительно, именно здесь Оксана Илютчик проиграла золото лишь на последних 30 м:

Юниорки, 4 км

1. Е.Макарук (Винницкая обл.) - 14.30

2. О.Илютчик (Херсонская обл.) - 14.38

3. А.Шевченко (Донецкая обл.) - 14.55

Еще одна хозяйка Анна Мигель была 5-ой.



Юниоры на 5 км долго бежали довольно плотной группой, и лидеры начали определяться лишь ближе к финишу. Снова херсонцы проигрывали только представителям столичного региона.

1. В.Киц (Киевская обл.) - 16.12

2. А.Кольцов (Киевская обл.) - 16.21

3. Т.Тюменцев (Херсонская обл.) - 16.26



Завершили 1-й день женщины и мужчины. Пьедестала без киевлян не было, но больше всех радовался тренер С.Матковского: около 10 лет у него не было призеров.

Женщины, 4 км

1. О.Котовская (Ровенская обл.)

2. И.Лебедева (Киев)

3. С.Станко (Ровенская обл.)



Мужчины, 4 км

1. А.Ситковский (Донецька обл.) - 12.25

2. Н.Новицкий (Киев) - 12.32

3. С.Матковский (Кировоградская обл.) - 12.34.



В течение дня судейская коллегия вела подсчет командного зачета, и вот тут уже сборные ожидали сюрпризы. Победитель прошлого года Хмельницкая обл. осталась вне тройки лидеров. Это был суровый факт.

На второй деньбыли запланированы длинные дистанции у мужчин и женщин.

6 км, женщины, 27 участниц

1. О.Скляренко (Днепропетровская обл.) - 20:29

2. Н.Беркут (Киевская обл.) - 20:45

3. Е.Бондар (Одеская обл.) 20:50 (уже через 3 сек следом за Еленой финишировала

ее партнерка Ю.Игнатова).



10 км, мужчины, 28 участников

1. В.Шафар (Волинская обл.) - 30:01

2.Д.Барановський (Киевская обл.) - 30:33

3. М.Рудык (Винницкая обл.) - 30:34



Хозяева трассы финишировали 12-м (М.Богданов) и 17-м (В.Сурхаев) и за счет участия и, как следствие, зачетных очков заняли почетное 3-е место в общекомандном зачете:

1.Киевская область - 69.

2. Киев - 142

3. Херсонская область - 188

Далее расположились днепропетровцы - 198, тем самым на 1 очко обойдя сборную Хмельницкой области.



Соревнования среди спортклубов выиграли соорганизаторы чемпионата и хозяева трассы СК "Искра" (Цюрупинск) - 38, которые обошли СК "Донбасс" (42) и СК "Атлет" (Черниговская обл.) - 66.



По общему мнению большинства тренеров и спортсменов, чемпионат удался. Доказательством этому был факт: атлеты еще долго бегали после финиша в лесу, вдыхая свежий и здоровый воздух безветренного хвойного леса.



Источник «легкая атлетика»