Битва гигантов: «Милан» сразится с «Барселоной»

Вчера вечером определились полуфинальные пары Лиги чемпионов. К вышедшим ранее «Милану» и «Вильярреалу» добавились «Барселона» с «Арсеналом».



В Турине местный «Ювентус» и лондонский «Арсенал» разошлись миром – 0:0. Эта ничья дала «зеленый свет» в полуфинал Лиги английской команде, которая в первом матче обыграла итальянских соперников со счетом 2:0.



Во втором полуфинальном матче «Барселона» - «Бенфика» перевес был на стороне каталонцев. На 18-й минуте счет открыл Рональдиньо, отправивший мяч в пустые ворота после прострела Самюэля Это'О. На 88-й минуте победную точку поставил уже сам Это'О – 2:0. Напомним, что первая встреча этих команд завершилась нулевой ничьей.



В полуфинале Лиги чемпионов «Милан» встретится с «Барсой», «Арсенал» - с «Вильярреалом».