Лысогор установил рекорд в Шанхае

Олег Лысогор установил новый рекорд чемпионатов мира на 100-метровке брассом. Результат 58.32 сек он показал на чемпионате мира по плаванию в Шанхае.



Таким образом, в полуфинальном заплыве броварчанин на одну сотую секунды улучшил свой же рекорд четырехлетней давности. Кроме Олега Лысогора в финал пробился еще один украинский пловец – Валерий Дымо.



К сожалению, не попали в финал 100-метровки на спине наши женщины – ни Екатерина Зубкова, ни Ирина Амшеникова. Не увидим украинских пловцов – Сергея Адвену и Андрея Сердинова – в финальном заплыве баттерфляем на 100 метров.