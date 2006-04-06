К матчу «Зенит» - «Севилья» готовятся 3,5 тысячи милиционеров

Серьезные меры безопасности предпримет милиция Санкт-Петербурга на время матча 1/4 финала розыгрыша Кубка УЕФА по футболу «Зенит» (Россия) – «Севилья» (Испания).



Уже сформирован усиленный наряд правоохранителей в количестве 3,5 тысячи человек. Для предотвращения различных правонарушений сотрудники милиции организуют четырехступенчатую систему пропуска болельщиков на стадион. Будет также осуществляться контроль за передвижением зрителей после матча. Ожидается приезд в Петербург 150 испанских болельщиков.