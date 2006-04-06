Ющенко наградил паралимпийцев

Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в церемонии награждения государственными наградами призеров IX зимних Паралимпийских игр, которые проходили в Турине, сообщила «Главреду» пресс-служба главы государства.



Торжества состоялись в Мариинском дворце.



Глава государства вручил орден «Золотая Звезда» Елене Юрковской – многократной чемпионке и призеру Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам. Она признана лучшей спортсменкой игр в Турине. Недавно Юрковской было присвоено звание Героя Украины.



Валерия Сушкевича, президента Национального комитета спорта инвалидов Украины, глава государства наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени.



Всего государственными наградами были награждены 24 спортсмена с физическими недостатками и их тренеры. Соответствующий Указ Президент подписал 3 апреля 2006 года.



Обращаясь к спортсменам, Ющенко поблагодарил их за достижения, которые повышают международный имидж Украины. «Вы сделали то, что должны делать дипломаты, политики», – сказал Президент. «Вы превзошли все наши надежды, и это ваш подвиг», – добавил он.



Глава государства также сообщил, что сегодня подписал Указ об учреждении 100 президентских стипендий для дефлимпийцев, паралимпийцев и их тренеров (его текст будет обнародован вскоре). Ранее, перед началом Паралимпийских игр, Президент неоднократно подчеркивал, что государство берет на себя обязательства в равной степени поддерживать всех спортсменов, включая тех, что имеют физические недостатки. «Сегодня эта договоренность начинает работать», – сказал Ющенко.



Сушкевич от имени возглавляемого им комитета поблагодарил Президента за поддержку паралимпийской сборной. Он отметил, что своими успехами спортсмены обязаны, в первую очередь, собственной сплоченности и командному духу. «Мы показали украинскому обществу, на что способен инвалид - гражданин Украины», – сказал Сушкевич.



В церемонии награждения также приняли участие министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, министр труда и социальной политики Иван Сахань, руководитель Главной службы гуманитарной политики Секретариата Президента Маркиян Лубкивский.