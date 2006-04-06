WADA обнародовала итоги проверок на допинг за минувший год

Международное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало итоги проверок за 2005 год.



Проверку прошли 3114 спортсменов из 119 стран в 40 видах спорта, при этом 61 тест дал положительный результат, еще двое атлетов нарушили условия прохождения допинг-контроля. Выявлены 32 случая применения препаратов, повышающих уровень тестостерона и 16 - анаболических стероидов.

По сравнению с 2004 годом, количество тестов увеличилось почти в 1.7 раза, при этом число нарущителей увеличилось примерно в 2.7 раза. WADA считает что это связано не с увелечинием употребления допинга, а с усовершенствованием методов проверки.



В отчетном году WADA больше всего проверяла легкоатлетов и пловцов, а футболисты и волейболисты совсем не проверялись.





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