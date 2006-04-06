Скандал в украинском футболе

В среду, 5 апреля, состоялось заседание комиссии честной игры Федерации футбола Украины под руководством Анатолия Ревуцкого.



На заседании рассматривался матч 19-го тура первенства Украины в первой лиге "Карпаты" (Львов) - "Спартак" (Сумы), который, возможно, был проведен с нарушением принципов спортивной этики, сообщает proUA



В процессе рассмотрения комиссия установила, что после 90-й минуты, когда спартаковцы сравняли счет, отдельные игроки сумчан до окончания матча вели игру без надлежащей спортивной борьбы с игнорированием интересов зрителей, что дало возможность львовянам в добавленное время забить победный мяч.



Вердикт комиссии будет передан бюро Профессиональной футбольной лиги для рассмотрения и принятия соответствующего решения.