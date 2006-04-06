Регби: вся Суперлига соберется в Киеве

Волей жребия повезло киевским болельщикам регби - на выходные в столицу съедутся все шесть клубов отечественной Суперлиги.



8 пареля, в субботу, встретятся киевский клуб "Эпоха-Политехник" и чемпион - 2005 харьковский "Олимп". В воскресенье столичный "Авиатор" принимает хмельницкую команду "Оболонь-Университет". У "авиаторов" есть отличный шанс сделать подарок к юбилею своему наставнику - заслуженному тренеру Украины Игорю Петровичу Бобкову, которому накануне матча исполниться 60 лет. С именем Бобкова связаны самые громкие победы киевских регбистов на союзной арене и самые удачные выступления сборной СССР, которой Игорь Петрович руководил в конце 70-ых. Маститого тренера часто сравнивают с Лобановским в киевском футболе и Турчиным в гандболе.



Также в воскресенье 9 апреля встретятся "Арго-НАУ" (Киев) и "Кредо-63" (Одесса). Матч будет носить принципиальный характер, поскольку обе команды с побед начали свои выступления в чемпионате-2006, передает «Спорт.com.ua»



Напомним, неделю назад первый тур принес такие результаты:

Кредо-63 - Авиатор - 17:12

Арго-НАУ - Эпоха-Политехник - 15:7

Оболонь-Университет - Олимп - 0:38