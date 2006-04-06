Главу федерации футбола Греции обвиняют в афере

Генеральный прокурор Греции обвинил президента федерации футбола Греции Василиса Гагатсиса в подделке строительных контрактов.

Как сообщает Reuters, к другим членам федерации - генеральному секретарю Яннису Экономидису, исполняющему обязанности президента Василису Хадзиапостолу, советнику президента Аристидису Статопулусу и казначею Георгису Гиртзикису предъявлены те же самы обвинения.

Предъявленные обвинения относятся к незаконному строительству тренировочных центров во Флорине и Ксанти, передает «Газета.Ru»