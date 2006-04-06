Шарапова заключила контракт с Land Rover

Мария Шарапова увеличит свой годовой доход, благодаря спонсорскому контракту с автомобильной компанией Land Rover. Сумма сделки оценивается в два миллиона долларов, срок соглашения – три года, отмечает ESPN. Таким образом, в 2006 году теннисистка заработает более 20 миллионов долларов, что позволит ей упрочить позиции в рейтинге самых богатых спортсменов мира, передает «Лента.ru»



"Она успешна, молода, динамична и хорошо известна во всем мире", - заявила пресс-секретарь Land Rover Дебора Сэндфорд. Стоит отметить, что Шарапова уже заключала контракт с автомобильной компанией Honda, но он действовал только на территории Японии. Контракт с Land Rover предусматривает маркетинговую работу в Северной Америке, Англии и России.



По всей видимости, официальным транспортным средством Шараповой на турнирах будет теперь Land Rover. Стоит отметить, что 19-летняя россиянка за последние два года доходила как минимум до четверть финалов всех турниров, в которых принимала участие.