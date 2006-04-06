Слуцкая пробует себя в шоу-бизнесе

После Олимпиады в Турине, где, к сожалению, ожидания болельщиков, тренеров и самой Ирины Слуцкой не оправдались, и она получила лишь бронзу, многократная Чемпионка мира решила бросить карьеру и родить ребенка. Затем она переменила свое решение, пообещала вновь выйти на лед, но уделять больше внимания не только фигурному катанию, но и другим сферам жизни. Буквально на днях она решила заняться карьерой певицы и порадовать всех своих поклонников оригинальной композицией.



Следует отметить, что записать песню Ирине предложил ее агент Ари Закарян. Сама Слуцкая мечтала сняться в кино, но, к сожалению, достойных предложений не поступило. Зато в Питере нашлись модные ди-джеи Руслана (Аngelice) и Дима (Aden Florian), которые с удовольствием вызвались помочь звезде мирового масштаба в записи клубной песни.



Как пишет газета "Жизнь", так как раньше Ирина не пела, то решили не рисковать и сделать "модную клубную вещичку", где Ира под звуки техно напевает-наговаривает фразы типа "Я люблю вас", "Я люблю фигурное катание", "Тройной тулуп", "Я люблю вращаться". На самом деле у Слуцкой оказался своеобразный и интересный голос, а потому, по мнению музыкантов, композиция займет достойные места в радиочартах.



Работа идет полным ходом на одной из питерских студий, куда Ирина прилетела несколько дней назад. Сначала музыканты опасались, что с ней будет тяжело работать (все-таки она мировая звезда), но оказалось, что Слуцкая оказалась очень легкой в общении и совершенно не пафосной. Кроме того, она проявила себя как настоящий профессионал и в этой области. По словам ди-джеев, работа в студии заняла всего пару часов, ведь Ирина нисколько не волновалась, и создавалось впечатление, что она делает это не в первый раз.

Буквально через месяц композиция будет крутиться на всех российских радиостанциях, и Ирина начнет свое триумфальное шествие по просторам российского шоу-бизнеса.



Следует отметить, что Ирина далеко не первая спортсменка, которая пытается сделать карьеру не только в спорте, но и на эстраде. Стоит вспомнить футболиста "Спартака" Егора Титова, который несколько лет назад оказался замешанным в допинг-скандале и был дисквалифицирован на год. Но спортсмен времени зря не терял и в дуэте с Николаем Трубачом записал песню, которую активно крутили на некоторых радиостанциях. Впрочем, сейчас он о карьере певца и не помышляет, а продолжает делать успехи в футболе.





Сообщает «Утро.ru»