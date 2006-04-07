Стали известны полуфиналисты Кубка УЕФА

Определились полуфинальные пары Кубка УЕФА. Английский «Миддлбсро» сыграет с румынским «Стяуа», а испанская «Севилья» - с немецким «Шальке-04».



Вчера санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью (1:1) с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Кубка УЕФА и выбыл из дальнейшей борьбы. Мериться силами с «Шальке-04» будет испанский клуб.



Проигравший на выезде (0:2) «Миддлсбро», в ответном матче у себя дома совершил настоящий подвиг, выиграв у швейцарского «Базеля» 4:1. За выход в финал английский клуб поборется со «Стяуа» (Румыния).



Полуфинальные матчи Кубка УЕФА пройдут 20 и 27 апреля. Финал состоится 10 мая в голландском Эйндховене.