Чешская теннисистка попалась на краже

Катерину Бомову – теннисистку из Чехии – арестовали вместе с ее матерью в Амелия-Айленде (США) при попытке вынести из местного универмага драгоценности и одежду.



Напомним, что 19-летняя Бомова выступала в американском городе на турнире и проиграла россиянке Надежде Петровой. Инцидент в магазине возник после того, как Катерина со своей матерью, упаковав в сумки свитера, джинсы, серьги, пытались выйти из торгового заведения. Но охранник их остановил. Свои действия «злоумышленницы» объяснили тем, что не знали правил оплаты за товар.