Цзю отказался от боя и увлекся телешоу

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю отклонил предложение Международной федерации бокса (IBF) вновь провести бой за чемпионский титул.



Свой отказ Цзю мотивировал тем, что хочет драться в другой – более тяжелой - весовой категории – до 66,5 килограммов. Сейчас же российско-австралийский боксер занят участием в шоу «Танцы со звездой», где в седьмой тур он вышел вместе со своей партнершей Людмилой Койтор. К слову, благодаря участию Цзю в этом шоу, оно стало самым популярным на австралийском телевидении.