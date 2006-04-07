Кличко станет драться по-другому

Тренер Владимира Кличко Эммануэль Стюард заявил, что его подопечный в бою за чемпионский пояс готов провести с Крисом Бердом все 12 раундов.



При этом Стюард подчеркнул, что Кличко будет вести бой в отличной от своего обычного стиля манере. Тренер выражает надежду, что к моменту поединка – 22 апреля – украинский боксер войдет в пик своей формы и победит. Об этом Стюард рассказал в интервью официальному сайту братьев Кличко. Напомним, что в 2000 году Владимир Кличко уже встречался с Крисом Бердом и одержал победу техническим нокаутом.