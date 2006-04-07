ФИФА хочет наказать Израиль за «неспортивное поведение»

Международной футбольной федерацией (ФИФА) рассматривается возможность наложения санкций на Израиль в связи с обстрелом его авиацией футбольного поля в Секторе Газа.



Ранее представители Армии обороны Израиля объяснили свои действия тем, что палестинцы якобы использовали футбольное поле для запуска ракет по еврейским поселениям. Но заместитель Генерального секретаря ФИФА Жером Шампань заявил, что израильская атака была беспричинной, поскольку палестинцы не использовали поле под «ракетный плацдарм».