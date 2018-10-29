Фигуристка ради победы разделась на льду до нижнего белья: опубликовано видео

Елизавета Туктамышева / "Комсомольская правда"

21-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева, во время показательной программы в одиночном катании в победном для себя Гран-при "Skate Canada" разделась до нижнего белья прямо на льду.

Видео выступления девушки было опубликовано на портале YouTube. Туктамышева каталась под известный шлягер начала нулевых − песню Toxic в исполнении Бритни Спирс. Девушка изображала из себя сексуальную стюардессу (обыгрывая тем самым клип на композицию). Под конец своего выступления Туктамышева лихо сорвала с себя фирменный жакет и "докатывалась" лишь в юбке и в откровенной черном лифчике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на зимней Олимпиаде-2018 французская фигуристка сверкнула грудью.