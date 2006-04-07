Украинки выбывают из борьбы за $600 000

Украинские теннисистки Елена Бондаренко и Ольга Савчук выбыли из борьбы на престижном турнире WTA второй категории с призовым фондом 600 000$ Bausch & Lomb Championships, в Амелия Айлэнд, США.



Вчера в поединках второго раунда Бондаренко уступила Вере Душевиной из России: 1-6 4-6, а Савчук проиграла одиннадцатой ракетке турнира испанке Анабель Медина Гарригес: 1-6 5-7. Причем, во втором сете при счете 5-4 дончанка подавала на сет и имела сетбол, однако допустила в столь важный момент двойную ошибку на подаче.



Передает « Спортобоз»