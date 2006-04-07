В сборной Саудовская Аравия чехарда с тренерами

Представители Федерации футбола Саудовской Аравии опровергли появившиеся в прессе сообщения о том, что на ЧМ-2006 сборную этой страны возглавит знаменитый сербский специалист Бора Милутинович, сообщает Reuters. Напомним, что недавно был уволен аргентинец Габриэль Кальдерон, под чьим руководством саудовская команда добилась права поехать на чемпионат мира. На место Кальдерона был приглашен бразилец Маркуш Пакета, однако в местной прессе стали распространяться слухи о скором назначении Милутиновича, передает « Спортобоз»



Напомним, что сборная Саудовской Аравии является соперником сборной Украины по группе на предстоящем чемпионате мира в Германии