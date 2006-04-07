Жеребьевка матча Кубка Дэвиса между сборными Украины и Бельгии

Вчера в «Арена Сити», одном из престижнейших мест Киева, состоялась жеребьевка, определившая порядок выхода на корт игроков в матче Кубка Дэвиса Украина – Бельгия. Событие исторично, ибо дало официальный старт новому этапу украинской дружины. Как и предполагалось, капитан команды Владимир Богданов заявил в одиночку Сергея Стаховского и Ореста Терещука. Как и предполагали многие, он сделал две замены по сравнению с первоначальной заявкой.



Вместо Ярошенко и Недовесова две номинации получили Михаил Филима и Сергей Бубка. Связано это, в основном, с лучшей приспособленностью к корту, на котором предстоит сражаться. Но вряд ли кто-либо предполагал, что украинский дуэт составят Бубка и Стаховский. Конечно, этот вариант может быть на 100% изменен, так же как и бельгийский Эльзенер – Ваутерс. Но аванс молодым выдан. И на тренировках младшая пара выглядела весьма недурственно, побиваючи старших.



Что касается одиночек, то матч в 13:00 начинает Терещук против Оливье Рохуса. Во взрослом теннисе соперники ни разу не пересекались. Нам, пока, не удалось выяснить взаимоотношения одногодок в юниорском туре, но вполне вероятно они имеют свою историю.



Следом на корте появятся Стаховский и Кристоф Влиген. У этих ребят есть одна существенная разница. Сергей пропустил более месяца, залечивая нелепую травму, полученную в феврале.



Бельгиец же, напротив, уже семь недель не вылазит из турнирного графика. На вопрос о своем физическом состоянии, особенно после четырехнедельного американского турне, Кристоф отвечал без особого энтузиазма. Мол, здесь старался играть поменьше, больше отдыхал, и, раз заявлен в одиночку, чувствую себя готовым. Но, сдается, тут не все так радужно, и Стаховский имеет дополнительный шанс. На сколько разнится реальный уровень соперников, увидим на корте. По нынешнему рейтингу – весьма существенно. Однако, не боги горшки обжигают. Где же, как не дома, при поддержке трибун, добиваться невозможного, прыгать выше головы? Если бы еще чопорная киевская публика смогла сбить с себя лоск, да завелась бы сама, да придавила бы гостей, да подзадорила бы наших, да еще чуть-чуть….. Глядишь, и выдюжат! Вперед, Украина!



Но еще раньше матча состоится событие, не менее важное. Сегодня на жеребьевке довелось увидеть вместе публику, разделенную прошлогодней отчетно – выборной конференцией ФТУ на несколько противоборствующих лагерей. Теннисная элита была весьма любезна друг с другом, что не может не радовать. Завтра может быть положен конец противостоянию. Выработан компромиссный вариант, который переориентирует украинский теннис на новый лад. Не буду детализировать, дабы не навредить процессу. Мы намеренно не трогали предварительную ситуацию, ибо в этот раз она, на наш взгляд, охватывает и учитывает интересы всех сторон. Лишнее вмешательство могло разжечь очередные дрязги, что продлило бы и без того затянувшийся процесс. Читайте вечером про результаты отчетно – выборной конференции ФТУ. Лелеем надежду на ее успешную и результативную работу.



Болейте за наших, на здоровье!



Расписание матчей



пятница



Орест Терещук – Оливье Рохус

Сергей Стаховский – Кристоф Влиген



суббота



Сергей Бубка/Сергей Стаховский – Жиль Эльсенеер/Стефан Ваутерс



воскресенье



Сергей Стаховский – Оливье Рохус

Орест Терещук – Кристоф Влиген





Передает « Спортобоз»