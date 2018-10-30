Хакеры "слили" в Сеть откровенные фото известной американской спортсменки

Откровенные фото известной американской спортсменки-тяжелоатлетки Кристин Поуп были выложены в открытом доступе во всемирной Сети.

Как сообщают западные СМИ, неизвестные киберзлоумышленники осуществили взлом ее почтового ящика и похитили все личные снимки, которые предназначались супругу девушки.

В сборной США по тяжелой атлетике уже отреагировали на такой казус с 29-летней Поуп, заявив о том, что утечка откровенных снимок никак не повлияет на ее карьеру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что хакеры слили в Сеть интимные фото российских звезд.