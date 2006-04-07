Редклиф потеряла около 2-х миллионов долларов

Рекордсменка мира на марафоне Пола Редклиф потеряла значительную сумму денег, отказавшись от участия в традиционном лондонском марафоне из-за травмы. За выход на старт она должна была получить 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 440 тысяч долларов), а призовые и спонсорские начисления могли составить около миллиона фунтов (1.75 миллиона долларов).



Спортсменка не успела восстановиться после травмы, из-за которой пропустила мартовские Игры Британского содружества в Мельбурне.



Британская атлетка является победительницей последних трех из четырех лондонских марафонов, а в 2003 году установила рекорд мира на этой дистанции.



По материалам «легкая атлетика»