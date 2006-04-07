Чемпионат мира по легкой атлетике приносит доходы

Чемпионат мира по легкой атлетике, который прошел в августе прошлого года в Хельсинки, принес 386 тысяч евро дохода. Как сообщила сегодня, посылаясь на Союз легкой атлетики Финляндии, информационная служба финского телевидения, генеральный директор соревнований Антти Пилакоски заявил, этого результата удалось достичь в большей мере за счет строгого контроля за расходами и в результате работы с привлечением зрителей на соревнованиях. В общем Олимпийский стадион в Хельсинки за дни чемпионата посетили 400 тысяч любителей легкой атлетики, сообщает «легкая атлетика»