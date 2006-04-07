Волейбол: на две путёвки - четыре претендента

В Киеве продолжаются игры первого тура второго этапа среди мужских волейбольных клубов Высшей лиги.



После третьего тура на первые 2 места из шести клубов реально продолжают претендовать четыре команды. "Новатор" из Хмельницкого переиграл со счётом 3:0 "Аэропорт Борисполь", и теперь бориспольцы потеряли даже теоретические шансы занять 2 место по итогам второго этапа.



Столичный "Локомотив" переиграл вторым составом "Юнион" 3:0 (25:15, 25:19, 25%23), а "Факел-НТУНГ" победил "Будивельнык-Динамо-Буковина" 3:0 (25:19, 25:20, 25:23).



Теперь у "Фактл-НТУНГ" 71 очко, у "Локомотива" 69 очков. "Будивельнык-Динамо-Черновцы" набрали 68 очков, а волейболисты "Новатора" набрали 64 очка.



На выходных пройдут оставшиеся игры первого тура. Завтра поединки начнутся в 15 часов. В воскресенье игры начнутся в 11 часов. Для киевлян это реальный шанс поддержать в борьбе за место в Суперлиге игроков "Локомотива". Второй тур второго этапа будет проходить в Ивано-Франковске.



Сообщает Федерация волейбола