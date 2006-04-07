Баскетбол: «Химик» в финальной четверке Кубка Украины

После первого поединка двухматчевой дуэли между "Химиком" и "Львовской политехникой" практически ни у кого не осталось сомнений в том, что именно "Химик" продолжит борьбу в Кубке Украины. Задачи, которые ставил перед собой тренерский штаб в отчётном поединке, - это попробовать новые схемы взаимодействия между игроками, учитывая присутствие недавно прибывшего Александра Гаича. Также необходимо было более-менее равномерно распределить игровое время между заявленными игроками, дабы держать баскетболистов в тонусе с одной стороны, и не подвергать их риску получить ненужные травмы с другой.



Первую четверть "Химик" выиграл с разницей в 5 очков. Вторая четверть была проиграна -7 очков. Ещё более заинтриговали зрителей львовяне, когда в середине 3 четверти вырвались вперёд на 6 очков. Звездану Митровичу пришлось срочно вводить в игру самых опытных баскетболистов и настраивать своих подопечных на серьёзную игру. Соперника удалось догнать и сравнять счёт к концу четвёртой четверти - 60-60.



В заключительной четверти матча события развивались стремительно: то одна, то другая команда выходила поочерёдно вперёд. Матч закончился боевой ничьей.



Андрей Шаптала главный тренер БСК «Львовская политехника»:

"Первую игру мы проводили на фоне усталости, долго добирались до вашего города, отсюда может быть и столь большой счёт в первом поединке. В первую очередь, у нас существует проблема с составом, на данный момент играют 8-9 человек, к тому же существует проблема на позиции 4-5 номеров. Под щитом у нас борется только Кирил Скуматов, замены ему как таковой нет. И тем не менее, во втором матче мы смогли противостоять одной из лучших команд Украины. Конечно я понимаю, что сегодня Химик играл несколько расслаблено. В отличии от первого матча, когда мы в чистую проиграли щит, сегодня, к моему удивлению, мои подопечные отиграли хорошо под щитами. Плюсом для команды стало и то, что сегодня на нас не давил груз ответственности и ребята смогли раскрыться, показать красивую игру".



Сообщает официальный сайт БК "Химик"