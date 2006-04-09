Шевченко переобулся в Mizuno

9 апреля 2006, 13:02

"Эти бутсы лучше фиксируют стопу, а подошвы позволяют быть на поле более маневренным"

Истек контракт Андрея Шевченко с компанией Lotto, "обувавшей" форварда на протяжении последних лет, и лидер "Милана" подписал соглашение с японским производителем спортивной обуви – Mizuno. Именно в бутсах этой фирмы Шева провел мяч в ворота "Лиона" в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

"Эти бутсы лучше фиксируют стопу, а подошвы позволяют быть на поле более маневренным и еще эффективнее контролировать мяч, – говорит голеадор "россо-нери". – Особая конструкция шипов позволяет выбрать оптимальный вариант для любого газона. Мне очень приятно начать сотрудничество с одним из популярнейших мировых брэндов на рынке производства спорттоваров. Надеюсь, с помощью специалистов Mizuno я поучаствую во многих победных матчах свого клуба и национальной сборной".

На презентации в Милане Андрей представил новую модель бутс – Mizuno Wave Shinken, в которой он выйдет на ближайший матч Серии А – воскресную игру против "Кьево".

"Mizuno очень гордится тем, что в год своего столетнего юбилея, накануне такого крупного и значимого турнира как Кубок мира-2006, подписано соглашение с одной из самых ярких звезд современного футбола, – говорится в официальном пресс-релизе компании. – Неординарная, самобытная игра Шевы позволит нашей компании укрепить свои позиции на мировом рынке, а также разработать, запустить в производство и в продажу полный диапазон товаров, символизирующих значение таланта Шевченко для мирового футбола. Начав новый век с Андреем, мы с уверенностью обращаем свой взор в будущее".

Контракт подписан на три года с правом продления еще на полгода. Шева пополнил компанию рекламоносителей Mizuno, в которую входят чех Марек Хайнц, голландец Патрик Клюйверт, аргентинцы Пабло Аймар и Хавьер Дзанетти. Последним из знаменитых игроков "Милана", бывших клиентами этой японской компании, являлся бразилец Ривалдо. В бутсах Mizuno он с 5 голами вошел в тройку лучших снайперов ЧМ-2002.


КСТАТИ

Братья Рихачи и Ризо Мизуно открыли свой первый магазин в Осаке в 1906 году. За сто лет компания Mizuno стала одним из самых крупных производителей спорттоваров. В ее деятельности сочетаются богатое наследие и высочайшие технологии, чтобы обеспечить всех потребителей обувью и одеждой непревзойденного качества для бега, легкой атлетики, волейбола, гандбола, регби и других видов спорта.

С 1940-х годов Mizuno захватывает лидерство в производстве технологически усовершенствованных спортивных товаров, а в 1949 создает научную лабораторию, которая впоследствии перерастает в отдел технологического развития.

Среди спортсменов, которых компания поддерживает и спонсирует в течение долгих лет, легкоатлеты Френки Фредерикс и Терренс Траммел, горнолыжники Яница и Ивица Костелич. Живым символом торговой марки является Серж Жирар, поставивший своей целью расширение пределов человеческих возможностей. В частности, на это направлен его проект по пересечению бегом всех пяти континентов.

Mizuno руководствуется принципом, сформулированным еще перед Олимпиадой 1924 года: "Вносить свой вклад в развитие общества, пропагандируя спорт и качественные спортивные товары". Фирма является официальным партнером Международной федерации легкой атлетики и спонсором многих спортивных событий.

Сообщает « Спортобоз»

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