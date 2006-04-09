Плавание: украинцы в финалах чемпионата мира

В Шанхае, на чемпионате мира по плаванью Олег Лысогор показал лучший результат в предварительных заплывах на 50 метров брассом. Мировой рекордсмен проплыл свою коронную дистанцию за 26.99 секунды. В полуфинал вышел также Валерий Дымо, который показал 15-й результат (27.84 сек).



Не смог пройти в полуфинал на дистанции 100 метров вольным стилем Александр Волынец. Он показал только 35-й результат.



Также финалистками чемпионата стали: Юлия Подлесная (100 метров брассом), Андрей Олейник (50 метров на спине) и Сергей Бреус (50 метров баттерфляй).



Передает «Наш спорт»