«Карпаты» становятся лидером

9 апреля 2006, 13:23

В первой лиге чемпионата Украины по футболу произошла смена лидера. "Карпаты" обыграли в гостях "Энергетик" 1:3, а "Гелиос" сыграл вничью с "Зарёй" 0:0 , сообщает «Наш спорт»

Луганские футболисты не смогли пробить голкипера "Гелиоса" Александра Качоренко. Отметим, что в Харькове Качоренко (и "Гелиос") пропускали гол в свои ворота ещё в октябре прошлого года. С тех пор в пяти домашних матчах (с учётом вчерашней игры) Качоренко голов не пропускает. В игре "Гелиос" - "Заря" гости удивили своим спокойствием. Создавалось впечатление, что лидер чемпионата не сомневается в своих силах. По настоящему угрожать воротам хозяев луганчане "кинулись" в конце игры, но дальние удары результата не дали. Не оживили игру "Зари" и проведённые четыре замены.

"Карпаты" ехали в гости к "Энергетику" брать реванш. Команда из Бурштына пока что единственный клуб первой лиги, который смог отобрать очки у "Карпат" во Львове (игра первого круга закончилась нулевой ничьей). "Энергетики" первыми открыли счёт. На 12-й минуте Владимир Рудницкий чётко пробил Мартыщука. Ещё в первом тайме "Карпаты" усилиями Батисты сравняли счёт, а в начале второй половины игры дубль оформил форвард молодёжной сборной Украины Максим Фещук.

Теперь у "Карпат" 58 очков, у "Зари" 55 очков. Правда у Луганского клуба есть игра в запасе. "Оболонь", разгромив ФК "Бершадь" 6:0 занимает 3 место (45 очков). "Нефтянник-Укрнафта" неожиданно проиграл в Киеве "ЦСКА" (2:1) и с 39 очками занимает 4 место.

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