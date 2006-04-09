Велоспорт: украинцам празднуют победы

Во Франции завершилась велогонка "Циркуит де ля Сарт". Напряженные состязания, проходившие с 4 по 7 апреля, принесли победу 35-летнему Сергею Гончару.



Перед последним этапом наш велогонщик уступал 5 секунд немцу Штефану Шумахеру, но на последнем 184-километровом этапе Гончар смог отыграть это отставание. За 5 километров до финиша Сергей Гончар атаковал на подъёме Cебастьяна Дюре и Марка Скэнлона. Вместе с нашим спортсменом в атаку пошёл Алессандро Бертолини. И Гончар, и Бертолини провели мощный финиш, и уйдя в отрыв, разыграли между собой титул победителя этапа. Бертолини выиграл 4-й этап, а Гончар добился 1 места в генеральной классификации.



После финиша Алессандро Бертолини сказал: "Я прекрасно знаю силу и тактику Гончара. Ведь ещё в прошлом году мы вместе выступали за "Домина Ваканца". Сегодня мы с Сергеем выступили как старые друзья, в одной связке. Сразу после финиша мы поздравили друг друга. Хотя, окончательные результаты я узнал позже и ещё не успел поздравить моего друга с победой, но обязательно сделаю это".



По итогам гонки победителей стало двое. Сергей Гончар и немец Штефан Шумахер показали одинаковый результат и разделили 1 место.



Отметим и высокие результаты остальных украинских велогонщиков. На четвёртом этапе Юрий Кривцов занял 8 место, Сергей Матвеев 13 место. В генеральной классификации Сергей Матвеев занял 5 место, а Юрий Кривцов стал "горным королём" велогонки "Циркуит де ля Сарт".



Передает «Наш спорт»