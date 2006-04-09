Протасов в предвкушении интересного поединка

Сегодня, в рамках 25-го тура чемпионата Украины, одесский "Черноморец" проведет в Днепропетровске очередной календарный матч с местным "Днепром".

О том, как готовится к игре соперник моряков рассказал "Одесскому футболу" его главный тренер Олег Протасов. "Работаем в обычном тренировочном режиме на своей базе, - сказал наставник днепропетровцев. - Мы продолжаем процесс становления команды и поиск своей игры. От предстоящего поединка с "Черноморцем" жду того же, что и от предыдущих встреч - хорошей игры и победы. "Черноморец" - неплохая команда, которая играет достаточно агрессивно. Я предвкушаю интересный поединок", сообщает «Наш спорт»