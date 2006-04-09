Теннис: продолжается турнир в Амелия-Айленде(США)

Российская теннисистка Надежда Петрова вышла в финал турнира в Амелия-Айленде, переиграв Люси Сафарову из Чехии в двух сетах. А вот Светлана Кузнецова не смогла пробиться в финал - во встрече против итальянки Франчески Скьявоне россиянка отказалась от борьбы во втором сете из-за травмы, сообщает «Газета.Ru»



На долю Кузнецовой за последние две недели выпало немало успехов. На прошлой неделе она стала

победительницей турнира в Майами, где в решающем поединке нанесла поражение Марии Шараповой. Поэтому многие ожидали успешной игры от Кузнецовой и на этом турнире.

И она поначалу оправдывала прогнозы, без особых проблем дойдя до полуфинала.

На пути к этой стадии россиянка в 1/4 финала выбила из дальнейшей борьбы первую ракетку турнира швейцарку Патти Шнидер, переиграв ее, что называется, по всем статьям - 6:3, 6:1.



До субботы Кузнецова и Скьявоне встречались четыре раза. Трижды россиянка брала верх, а один раз сильнее оказалась представительница Италии.



В первом сете российской теннисистке несколько дважды удавалось брать подачу соперницы и вести в счете, однако Скьявоне оба раза отыгрывалась, реализовав два из двух брейк-поинта. Россиянка же из пяти. В итоге спортсменкам пришлось выявлять сильнейшую на тай-брейке, где удача сопутствовала представительнице Италии - 7:2. Уже во время теннисного овертайма бросилось в глаза, что Кузнецова испытывает некоторые проблемы со здоровьем: она несколько раз потирала больное плечо и морщилась от боли. Видимо этим и можно объяснить большое количество невынужденных ошибок, которые допустила Светлана в первой партии - 29 против 18 у соперницы.

После проигранной партии россиянка тут же взяла медицинский тайм-аут.

Доктор оказала помощь, после чего россиянка все же вышла на второй сет. До счета 2:2 шла равная игра, однако затем Кузнецова отдала свою подачу, после чего второй раз позвала доктора. Травма ноги оказалась слишком серьезной, и после небольшой паузы Светлана признала свое поражение и покинула корт.



Следом на корт вышла еще одна представительница России - Надежда Петрова, которой предстояло сыграть с представительницей Чехии Люси Сафаровой. Это была их первая встреча в турнирах WTA. В первом сете россиянка заметно превосходила свою соперницу и дважды брала подачу соперницы, отдав лишь одну свою. В итоге Петрова взяла верх - 6:3.



Во второй партии россиянка повела 2:0 и довела встречу до победы - 6:2. Таким образом, в финале Петрова сыграет со Скьявоне.



Тем временем сильнейшая теннисистка России Мария Шарапова заявила, что включила турнир первой категории «Кубок Кремля», который проходит осенью в Москве, в свое расписание второй половины нынешнего сезона. По словам Шараповой, она рассчитывает выступить в нынешнем году более, удачно, чем в прошлом, когда ее турнирный путь завершился в четвертьфинале.