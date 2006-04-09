Черновецкий не жалует спортсменов

После поражения Александра Омельченко на выборах мэра Киева футбольный клуб "Арсенал", хоккейный "Сокол", гандбольный "Спартак" и баскетбольный "Будивельник" ждут тяжелые времена. Ведь во времена Омельченко у всех этих клубов были собственные статьи в бюджете столицы. Теперь же с приходом нового мэра Леонида Черновецкого все эти клубы, скорее всего, потеряют финансовую поддержку.



Тот уже заявил, что деньги на содержание футбольного клуба лучше направить на социальные программы. А это означает, что киевский "Арсенал", детище и дорогая для налогоплательщика "игрушка" Александра Омельченко, может вообще прекратить существование. Ведь из бюджета города каждый год шло более 50 млн. грн., хотя сам Черновецкий говорит о 100 млн. грн.



Но какая бы сумма там ни была, уже сейчас можно точно сказать, что эти деньги не пойдут на футбол. И кто возьмется помогать или даже спасать "Арсенал" неизвестно. Ведь как ни крути этот клуб так и не стал любимой футбольной командой киевлян. Да и турнирное положение "канониров" незавидное. Команда на грани вылета из высшей лиги, а неприятные новости о сокращении финансирования не придают игрокам оптимизма, передает «Наш спорт»