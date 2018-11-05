Голый забег: обнаженная девушка прервала футбольный матч в Голландии

Голая фанатка промчалась по всему полю, а также успела пококетничать с одним из футболистов.
В Нидерландах во время матча второго дивизиона между "Рейнсбургсе Бойз" и "Амстердамом" на поле выскочила девушка с флагом, на которой были лишь гетры и кроссовки.
Фанатка промчалась по всему полю, а также успела пококетничать с одним из футболистов.
После своего дефиле девушка-стрикерша скрылась на трибунах стадиона "Мидделморс".
Отметим, что футболисты доиграли скандальный матч, игра завершилась со счетом 2:6.
Kijk...dat zijn nog eens twee enorme...Boys ! ?( . ) ( . ) #rijafc#tweededivisiepic.twitter.com/BEaZ4iaEVS— Tweede Divisie (@2deDivisie) November 3, 2018
Напомним, четверка участников скандально известного в РФ коллектива Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча Хорватия-Франция ЧМ-2018.