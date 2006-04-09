Бокс: Флойд Мейвезер - новый чемпион мира

Флойд Мейвезер стал новым чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии IBF. В бою, который состоялся в казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, Мейвезер победил теперь уже экс-чемпиона мира Заба Джуду. Все трое судей отдали победу Мейвезеру, который в течение своей профессиональной карьеры выиграл все 36 проведенных боев, сообщает «Лента.ru»



Итоговый счет по судейским запискам – 116-112, 117-111, 119-109 в пользу Мейвезера. В течение боя Джуда постоянно пытался атаковать, но не провел на одном уровне ни одного раунда – после острой атаки следовала остановка. Мейвезер же действовал намного продуктивнее.

В конце десятого раунда бой был прерван, поскольку Джуда нанес Мейвезеру мощный удар ниже пояса, а затем, воспользовавшись тем, что соперник согнулся, ударил того по затылку. После этого на ринге началась массовая драка между представителями обоих боксеров.

Через пять минут, когда службе безопасности удалось навести порядок, поединок возобновился. Мейвезер, несмотря на пропущенный удар, сохранил хладнокровие и довел бой до победы. В последние тридцать секунд двенадцатого раунда Флойд откровенно издевался над соперником, показывая тому язык и приглашая к атаке.

Напомним, что Флойд Мейвезер считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. В бою с Джудой он в очередной раз подтвердил это мнение, которое почти единодушно высказывают эксперты и болельщики.

После окончания боя Мейвезер признался, что в последних раундах не мог драться в полную силу, поскольку повредил правую руку. "Впрочем, я все равно победил. Я весь бой прессинговал и заставил его нервничать. К сожалению, я оказался не готов к тому удару ниже пояса, который пропустил в десятом раунде, хотя меня многие предупреждали, что Джуда обязательно "выкинет" что-то в этом роде", - отметил новый чемпион мира.



"Флойд Мейвезер – отличный боец, у него очень быстрые руки. Сегодня он отлично действовал в защите, однажды мне действительно пришлось очень тяжело, когда он прижал меня к канатам и нанес несколько мощных ударов. Но я вновь доказал, что являюсь боксером мирового класса", - заявил после боя Джуда.

Не исключено, что следующим соперником Мейвезера станет Константин Цзю, который уже объявил, что в случае своего возвращения на ринг хочет встретиться либо с Мейвезером, либо с Джудой.